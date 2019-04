Liivimaa töömessil on kohal üle 30 tööandja

Pakkumisel on ligi 400 töökohta ning erinevaid ameteid on poolesaja ringis. Tööandjad otsivad nii erialase väljaõppeta inimesi kui ka kindlate erialade spetsialiste, pakutakse ka suviseid hooajatöid, mis sobivad hästi just noortele. Mitmed tööandjad on valmis tööd ja praktikakohti pakkuma vähenenud töövõimega inimestele.

Eesti Töötukassa Valgamaa osakonna juhataja Merike Metsavas ütles, et Liivimaa töö- ja karjäärimess on ainulaadne kohtumispaik kahe riigi, Eesti ja Läti tööotsijatele ja tööandjatele. „Erilist tähelepanu pöörame sel aastal uute oskuste omandamisele, tutvustame kutse- ja tasemeõppe võimalusi nii tööotsijatele kui ka töötavatele inimestele,“ lisas Metsavas.

Messikeskuse ovaalsaalis asub messipäeval karjäärikeskuses, kus on võimalik uurida, millised on õppimisvõimalused ja milliseid oskuseid tööturg vajab, jagatakse karjäärialast nõu ja abi nii kandideerimisdokumentide koostamisel kui teistes karjäärivalikutega seonduvates küsimustes. EURES nõustaja räägib eelkõige Lätis elavatele inimestele millised on Eestis töötamise võimalused ja töötamise tingimused. Valgamaa Noorsootöökeskuse esindajad tutvustavad vabatahtliku tööd ja õpilasmaleva võimalusi.