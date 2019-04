Galerii: Põleng Põlvamaal jättis inimesed elukohata

Sündmuspaiga üle vaadanud Lõuna päästekeskuse peainspektor Roman Abubikirov ütles, et põleng sai tõenäoliselt alguse kas köögis asuvast küttekoldest või küünlast, aga täpsemalt on väga raske öelda. Elektrit majas ei olnud. «Kindlasti sai see alguse köögist, aga muud kindlalt ei oska öelda. Nii ühtlaselt on põlenud, et infot ei ole kuskilt võtta,» lisas inspektor.

Majas oli ka koer, kes võis tules hukkuda, sest teda pole siiani nähtud, lisas Abubikirov. Suitsuandurit inspektori sõnul majas polnud. Ta lisas, et majas elanud mees kahtlustab, et maja võis süttida kolde ees olnud prahi tõttu, kuid siiski on võimalik süüdlane ka küünal, mille võis näiteks koer ümber ajada. «Elanik pühkis ise küttekoldeid ja teadis, et need ei ole korras. Võib öelda, et need olid lausa lagunenud,» ütles Abubikirov.