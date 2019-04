Räpina IT-juht nühkis koolipinki koos endast pea 15 aastat noorematega

Keskkooli lõpetamise järel õppis ta Tallinna Polütehnikumi telekommunikatsiooniseadmete erialal. Pärast selle lõpetamist tekkis 10 aastat hiljem huvi arendada end IT-vallas. «2008. aastal astusin Tallinna Tehnikaülikooli arvutisüsteemide erialale. Esialgu oli küll hirm, et 33-aastaselt hakkan koos 20-aastastega programmeerimist õppima. Hirm läks üle kohe, kui märkasin, et sain noortega samaväärselt hakkama,» sõnas Raud. Edasi täiendas ta oma teadmisi TTÜs äriinfotehnoloogia magistriõppesse. Praegu on jäänud kaitsta magistritöö.