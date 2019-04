Keskkonnaamet kutsub avastusrajale seiklema

Tänasest 30. aprillini on igas Eesti maakonnas avatud vähemalt üks „Liigu ja õpi Avastusrajal“ virtuaalne rada, mille läbimist looduses toetab nutiseadme veebilehitsejas töötav rakendus. Igal rajal on vähemalt 15 kontrollpunkti, kus osalejad saavad küsimustele vastates oma teadmisi testida ja koguda uut infot piirkonna loodus- ja kultuuriobjektide kohta. Raja läbimine ja ülesannete lahendamine võtab aega kuni poolteist tundi. Juba täna seiklevad Kohtla Järve koolide 6.–7. klasside õpilased linna pargis oleval avastusrajal.

„Peagi algaval looduskaitsekuul on sel aastal läbivaks teemaks igaühe loodushoid. Tänavu on kõigil avastusradadel mõned sellised ülesanded, mis suunavad matkaja mõtlema, mida igaüks meist saab looduse heaks igapäevaselt teha. Sageli algab maailmaparandamine juba väikestest lihtsatest sammudest, näiteks saab ka linnas elades oma rõdule lilli istutada või maja ette lillepeenraid rajada, et luua putukatele rohkem tolmeldamise võimalusi. Siledaks niidetud muruplatsid ei loo häid tingimusi elurikkuse arenemiseks, seetõttu võiksime hakata väärtustama ka looduslikke õitsvaid niidutaimi linnaruumis,“ lausus Maris Kivistik, Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja.

Kõik rajad on leitavad Avastusraja kodulehel, kust igaüks saab valida endale meelepärase. Mängimiseks on vajalik laetud ja internetiühendusega nutiseade, millel peab olema lubatud asukoha määramine. Oodatud on ka soovitused, kuhu võiks veel rajada mõne põneva avastusraja ja mis teemal see võiks olla.