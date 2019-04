Ilmateenistus hoiatab äärmiselt suure tuleohu eest

Suurimas ohus on väheliikuvad ja paiksed loomad, näiteks jänesepojad. Ohus on ka varakult pesitsemist alustavate kiivitajate pesad koos munadega, erinevad konnaliigid ning liblikate, mardikate ja teiste putukate arengujärgud, sest nende munad ja nukud asuvad kulus ning pinnase ülemises, tulest mõjutatavas kihis. Mardikaliikide hulgas on muuseas palju selliseid, millel on oluline rolli aedade biotõrjes ja põllumaal kahjurputukate hävitajatena.