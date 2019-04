Valga massöör püüab üha uusi auhindu

Berkis on põline valgalane. Tema isa on eestlane ja ema lätlane, perekonnas räägiti vene keelt. Valgast eemal elas mees vaid siis, kui õppis paar aastat Tallinna transpordikoolis, kus omandas tehniku-mehaaniku eriala. Pärast seda töötas ta aastaid praegu Atria ASile kuuluvas Valga lihatööstuses automaatiku-lukksepana. Tapmist ta seal kõrvalt ei näinud, sest töökoht oli pakendus- ja tootmisosakonnas. Töö oli küll raske, ent see polnud siiski peamine põhjus, miks ta muutust soovima hakkas.