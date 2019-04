Tänane ilm on ilmselt tänavu kõige soojem

Kella 14 seisuga oli Võrus sooja 18,9 kraadi. Tegu on ametlikest vaatlusjaamadest kõige soojema paigaga. Valga jääb õige napilt alla, seal mõõdeti kella 14 seisuga õhutemperatuuriks 18,8 kraadi. Õhutemperatuur ulatub üle 18 kraadi ka Põlvas ja Otepääl.

Kõige soojem on ilmateenistuse vaatluspunktidest aga praegu Lääne-Virumaal Kundas ja Jõgevamaal Toomal.

Paraku on enamikus Eestis seoses sademete vähesusega äärmiselt suur tuleoht. Nii-öelda punases ehk kõige kõrgema tuleohuga tsoonis on nii Vaöga-, Võru- kui ka Põlvamaa. Seejuures on Valgamaal tuleoht maakondade võrdluses kõige suurem üle Eesti. Tuleohuindeks ulatub maakonnas 4531ni.