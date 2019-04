Värska Südamekodus töötab nüüdsest ka meditsiiniõde

«Kõik meie hooldustöötajad on saanud kvalifikatsioonile vastava meditsiinilise väljaõppe, kuid analüüside tegemiseks ning raviskeemide jälgimiseks on igas hooldekodus vaja siiski eriala spetsialisti,» sõnas Haugas. «Õe olemasolu muudab oluliselt professionaalsemaks ka suhtluse kliendi perearsti ning raviasutustega.»

Südamekodu on privaatse keskkonnaga eakate kodu, kus on nii aktiivseid eakaid kui ka voodihaigeid ja liikumispuuetega kliente. Sel on ühe- kuni kolmekohalised toad, süüa pakutakse kolm korda päevas, kasutada saab raamatukogu ja internetipunkti.