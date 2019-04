Hilana Taarka nimelise omakultuuripreemia laureaadid on selgunud

Tegemist on teatri jaoks keerulise alusmaterjaliga, sest lugude rütmis on palju kordusi, ent kogumiku erinevaid lugusid ja teemasid on keeruline dramaturgiliselt ühtseks looks vormida. Hästi kirjutatud, lavastatud ja mängitud lavastus on pälvinud üleriigiliselt palju tähelepanu ning tunnustust. Lavastust etendatakse Treski Küünis, Setomaal.