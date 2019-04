Politsei otsib Põlvamaal kadunud Hansu

Täna sai politsei teate, et alates eilsest on kadunud Põlvamaal Partsi külas elav mees, kes lähedastele sõna jätmata oli kodust jalgrattaga lahkunud ning ei ole sinna seni naasnud. Kodust ära läinud mees jättis telefoni koju ning on teadmata, mis suunas ta liikuda võis. Lähedaste sõnul on mehe tervis küll hea, kuid võõras kohas võib ta segadusse ning seeläbi ohtu sattuda.