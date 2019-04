Politseinikku ootavad uued väljakutsed

Täna on viimane tööpäev Valga noorsoopolitseinikul Linda Oksal, kes oli selles ametis 20 aastat.

«Olen juba aasta algusest vanaduspensionär ning otsustasin, et kui täitub politseis 20 tööaastat, lähen ära niinimetatud politseiniku pensionile,» rääkis Oks ajalehele Valga Teataja.

«Olen saanud teha tööd, mis rahuldust pakub ning minu ümber on olnud mõistvad ja sõbralikud kolleegid,» kinnitas Oks, kellel on neli täiskasvanud last ja kuus lapselast. LEPM