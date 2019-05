Vallale saab taotlusi esitada e-keskkonnas

Vallavanem Margus Lepiku sõnul on Valga vald võtnud suuna vähendada liigset bürokraatiat ja muuta teenuste pakkumine võimalikult paberivabaks. „Taotluste esitamine elektrooniliselt on mugav ja kiirendab asjaajamist. Julgustame oma elanikke e-teenuseid kasutama, et muuta suhtlus vallaga võimalikult tõhusaks. Iseteeninduskeskus on esimene suurem arenguhüpe valitud teel.“