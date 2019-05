Reedel võib sadada lund

Ööl vastu reedel tuleb valdavalt pilves ilm, sajab vihma, lörtsi ja lund, hommikul jääb sadu harvemaks. Puhub lääne- ja loode-, öö hakul mandril ka edelatuul 6-12, puhanguti 14-17 m/s, Liivi lahe ümbruses ja Lõuna-Eestis kuni 21 m/s, kuid hommikuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +4 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm, kohati on vihma-, lörtsi- ja lumehooge. Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 14-17 m/s ning sooja on 3-7 kraadi.