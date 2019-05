Lapsed avasid koos politseiga näituse

Ettevõtmise eestvedaja olnud piirkonnapolitseinik Elar Sarik ütles, et tööde taga on ohutusprojektis «Tunnen, tean, oskan» osalenud lasteaedade lapsed. «Näitusele eelnenud ajal jagati lastele hulk teadmisi ning viidi läbi õpetlikke mängulisi tegevusi, et nad teaksid, kuidas õnnetustesse sattumist vältida. Kogutud teadmised joonistasid lapsed omakorda üles ning nii sündis ka kõnealune näitus,» rääkis Sarik.