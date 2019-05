Mesilaste hukkumine sunnib rapsikasvatajaid luubi alla võtma

Kontrollide käigus on tuvastatud, et taimekaitsevahendite puhul on mesilaste hukkumist põhjustanud eelkõige nende vale kasutamine. Peamine mesilaste surmapõhjus läbi aastate on olnud dimetoaati sisaldav taimekaitsevahend Danadim 40 EC, mida on kasutanud rapsikasvatajad, teatas põllumajandusamet.

Tegu on süsteemse toime, laia tõrjespektriga ja väga tõhusa putukatõrjevahendiga. Seda võib Eestis kasutada teraviljadel, köögiviljadel ja dekoratiivtaimedel, aga on keelatud kasutada rapsikasvatuses või mujal. Põllumajandusamet tuvastas ka 2018. aastal Danadim 40 EC väärkasutamisi.

Proove on tänavu võimalik võtta oluliselt suuremas mahus ja seda ennekõike kasvavast taimikust, et analüüsidega välja selgitada taimekaitsevahendite tegelik kasutamine. Analüüsitulemused võimaldavad jälgida põlluraamatu seaduspärast täitmist, kulunormidest ja ooteaegadest kinnipidamist ning ka seda, kas kasutatud on lubatud vahendit ja õigel kultuuril.

Kasutada võib üksnes Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid – vastavalt kasutusjuhendile. Tuleb jälgida, et vahendit kasutatakse ainult lubatud kultuuridel, õige kulunormiga ja õiges kasvufaasis. Samuti peab taimekaitsetöödel arvestama sobilike ilmastikuoludega.

Mesilaste ja teiste tolmeldajate kaitsmiseks kehtib õitsvate taimede, sealhulgas õitsvate umbrohtude pritsimise keeld. See tähendab, et kui põllukultuur või umbrohi põllul õitseb, on keelatud mistahes taimekaitsevahendiga pritsida.