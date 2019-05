Saadikud võitlevad lähisuhtevägivalla vastu

Tema sõnul on tehtud oluline arenguhüpe. «Nüüd on kõigis maakondades pikaaegsete lepingutega professionaalsed naiste tugikeskused.»

Ka ei ole varem olnud tugikeskuste eelarve nii suur. «2015. aastal suunas riik naiste tugikeskustele 500 000 eurot, sel aastal miljoni. See on olnud kiire areng, kuid arvestades ohvrite hulka, kes tänaseni ei ole abi küsinud, ei saa me selle miljoniga pikas perspektiivis leppida.»

«On suur tõenäosus, et kui me ei tegele täna vägivalla- traumadega lastega, oleme sunnitud nendega tegelema aastate pärast, kui neist on kasvanud uued ohvrid või vägivallatsejad. Ja siis on see riigile juba oluliselt kallim.»