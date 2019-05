Küttepuidu hind kasvas aastaga 4 protsenti

Küttepuidu hind ületas möödunud aasta novembris esmakordselt 32 euro piiri ning pidas sellest tasemest kõrgemal vastu tänavuse aasta veebruarini. Märtsis langes hind taas alla 32 euro, selgub Erametsakeskuse esimese kvartali hinnastatistikast.

Samas on riigimetsast müüdav küttepuit viimase kolme kuuga ligi 10 protsenti kallinenud ning aastataguse ajaga võrreldes on see ligi 19 protsenti kallim.

Riigimetsa majandamise keskuse kojutoodav eratarbijale mõeldud küttepuidu hind muutus 1. märtsi seisuga. Kuni 10 tihumeetri küttepuidu tarnimisel kasvas hind ligi 8 protsenti, 24-tihumeetrise koorma tarnimisel aga 10-11 protsenti. Seda sõltuvalt sellest, kas on tegemist okas- või lehtpuupuiduga.

Küttepuidu hind on metsandusekspert Heiki Hepneri sõnul hästi püsinud ja üks oluline põhjus on seejuures tema sõnul korralik küttepuidu nõudlus energia- ja graanulitootjate seas. Kui paberipuidu hind aga langeb veelgi, toob see tema sõnul kaasa kindlasti ka küttepuidu hinna languse.