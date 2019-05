Selgusid suurele tantsupeole pääsejad

Kutse tantsupeol esinema on saanud 713 kollektiivi, kuhu kuulub 10 540 tantsijat ja võimlejat. Tantsupeo tegelaskond on sel korral suurem, kui kunagi varem, kuna lisandunud on täiesti uus rühmaliik – pererühmad. Kollektiivide akrediteerimine peole toimub juunikuu esimestel nädalatel ning siis selgub peoliste koguarv koos rühmade juhendajate, lastekollektiivide saatjate, kunstilise toimkonna ja tehnilise-korraldusliku tugitoimkonnaga.

Maakondlikud eelproovid on oluline osa tantsupeoks valmistumise protsessist. Seda kinnitavad ka 2016. aastal tantsijate ja tantsuõpetajate seas läbi viidud uuringu tulemused, mis toovad välja, et ettetantsimistega käsikäes käiv valikuprotsess on vajalik, et tagada rahvatantsu ja tantsupeo areng ja kestlikkus.