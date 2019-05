Galerii: Otepää aasta ema on Pühajärve põhikooli õpetaja Lembi Oja

Otepääl elaval Ojal on kolm 3 tütart: Eva- Maria (25), Sarah-Liisa (21) ja pesamuna Anni- Grethe (10).

Lembi ja abikaasa Kuno pere on viieliikmeline. Tütar Eva-Maria lõpetas Otepää Gümnaasiumi hõbemadaliga ja Tartu Ülikooli magistrikraadiga. Teine tütar Sarah-Liisa lõpetas Otepää Gümnaasiumi kuldmedaliga ning jätkab õpinguid Tartu Ülikooli bakalaurusõppes. Noorim tütar Anni-Grethe õpib Otepää Gümnaasiumi 4.klassis. Emana on Lembi oma tütardele väga heaks eeskujuks ja abiliseks.

Lembi Oja on väga tegus ka väljaspool kooli. Ta juhendab alates 2015. aastast vokaalansamblit MALK, kes on oma esinemistega ilmestanud Otepää valla üritusi ja esindanud valda ka mujal Eestimaal.

Lembi Oja on tunnustatud 2013. Aastal tiitliga Valgamaa Aaasta Õpetaja ja Aaasta Õppija tiitliga 2015.aastal.

Õpetaja Lembi on aktiivne, abivalmis ja kohusetundlik õpetaja igapäevases tööelus. Talle meeldib ise pidevalt õppida ja ennast täiendada, et olla aktiivne inimene. Ta osaleb õpilastega e-twinningu projektides, millega kool on tunnustatud Euroopa kvaliteedimärgiga.