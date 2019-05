Täna algab käsipalli meistriliiga finaalseeria

«Põlvalased said poolfinaalis lihtsamad mängud, aga võib-olla ongi selle võrra värskemad. Neil on nii kogenud meeskond, et kindlasti suudavad nad tõsiste mängude vähesusest üle olla. Serviti on soosik, aga tõestasime poolfinaalis, et suudame pingetest edukalt jagu saada. Vaevalt, et see seeria kolme mänguga lõpeb,» hindas Lepp.