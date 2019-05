Esimesed huvilised said Kanepis interneti valguskaabli tuppa

FOTO: Eesti Andmesidevõrgu As

Esimesed ülikiire interneti kliendid said eelmisel nädalal Kanepi vallas valguskaabli tuppa. Eesti Andmesidevõrgu ASi teatel on Kagu-Eestis liitujaid juba ligikaudu 5000. Konkureeriv AS Elektrilevi avas aga kodulehe, kust saab aadressi järgi vaadata, millal võiks kiire internetivõrk tema klientideni jõuda.