Agnes Einman: erinevus on ühiskonna tavaline ja normaalne osa

Inimestena oleme kõik erinevad oma huvide, teadmiste, kogemuste, välimuse, füüsilise ja vaimse võimekuse ning valikute poolest, kuid oleme võrdselt inimesed. Võrdne kohtlemine tähendab seda, et meie erinevusi võetakse ühiskonnaelu korraldamisel arvesse ja poliitikaid kujundatakse nii, et tulemuseks on võrdsem ühiskond. Riigi ja ühiskonnana oleme tugevad mitte erinevuste kiuste, vaid tänu erinevustele ja meie mitmekesistele annetele, teadmistele ja kogemustele. Koos oleme tugevad.

Inimeste erinevustega arvestamine võib tähendada koolide muutmist ligipääsetavateks, et liikumispuudega lapsed saaksid võrdselt teistega omandada haridust. Niisamuti tähendab see koolikiusamise vähendamise teavitustööd, milles keskendutakse peamiselt nendele noortele, kes sagedamini kiusamist kogevad (nt LGBT+ lapsed ja noored). Kas teadsite, et üle 80% LGBT+ inimestest koges kooliajal kiusamist? Ometi on meil kõigil õigus turvalisele elule ja seaduste kaitsele, õigus perekonna kaitsele ja õigus võrdselt teistega konkureerida oma teadmistele ja kogemustele vastavatele töökohtadele.

Kiusamise lõpetamisest võidab kogu ühiskond

Sallimatuse vähendamisel ning koolikiusamise lõpetamisel on võtmeroll haridusel. OECD liikmesriikides tehtud uuring näitab, et negatiivsed hoiakud LGBT+ inimeste osas kujunevad välja varakult ning LGBT+ inimeste kiusamine koolides on laialt levinud, mõjutades nii inimeste tervist kui ka noorte akadeemilisi sooritusi koolides. Uuring näitas veel, et sagedamini kogetakse depressiooni ja üks kolmest vastajast on kogenud tööturul diskrimineerimist tulenevalt nende soolisest identiteedist või seksuaalsest sättumusest. Uuring rõhutas ka, et LGBT+ inimeste õiguste ja heaolu tagamisel on võtmetähtsusega andmete olemasolu LGBT+ inimeste kohta, kuna statistika puudumisel ei ole meil võimalik täielikult probleemi ulatust hinnata ning mitmed asjad ei pruugi välja paista. Lisaks kinnitas uuring, et ühiskondlikel hoiakutel ja eelarvamustel on otsene mõju LGBT+ inimeste vaimsele heaolule.

Võrdse kohtlemise seadus kohustab haridus- ja teadusasutusi ning koolitust korraldavaid asutusi võrdset kohtlemist edendama. See tähendab seda, et haridusasutused peavad veenduma, et koolid on turvalised kohad kõigile õpilastele ning ka seda, et õppematerjalides ja tundides pööratakse võrdse kohtlemise edendamisele süsteemselt tähelepanu. Tähelepanu vajab kindlasti ka võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse teemade parem lõimimine õpetajaharidusse.

LGBT+ inimeste jaoks on asendamatu väärtusega, kui koolikiusamise vähendamiseks pööratakse koolides tähelepanu seksuaalsel sättumusel ja sooidentiteedil põhinevale kiusamisele ja võimalikule alandavale kohtlemisele. Koolikiusamise vähendamine mõjutab inimesi läbi terve elukaare ja positiivne mõju, mida kiusamise ennetamine aitab saavutada, on asendamatu.

Erinevustest rääkimine ei muuda meid rohkem erinevaks