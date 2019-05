Lähipäevadel annab suur suvekuumus järele

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning on võimalik äike. Puhub valdavalt idakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 11-17 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 21-26, meretuulega rannikul kuni 16 kraadi.

Neljapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, öö hakul on võimalik äike. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Põhja-Eestis on sooja 8-13, Lõuna-Eestis 12-16 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 17-22, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.

Reede öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, võimalik on äike. Puhub idakaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 12, saartel muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 7-12 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, võimalik on äike. Puhub idakaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 12, saartel muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 17-22, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.

Laupäeva öösel läheneb Läänemerelt madalrõhkkonna serv ja Lääne-Eestisse jõuavad sajupilved, mis päeva jooksul üle Eesti laienevad. Kuivana võib püsida Eesti idaserv õhtuni, siis peaks sadu ka sinna jõudma. Tuul pöördub lõunakaarde ja on praegustel andmetel mõõdukas. Sooja on öösel 7-12, päeval 14-19 kraadi, Ida-Eestis võib tõusta üle 20 kraadi.

Pühapäeval liigub madalrõhkkond edasi Soome ja selle servas on ilm vihmahoogudega. Öösel on sajuhooge harvem, päeval on hoovihma võimalus uuesti kõikjal suur. Tuul pöördub edelasse ja tugevneb. Öösel on sooja 5-10, päeval 12-17, kohati võib tõusta 20 kraadi ümbrusse.