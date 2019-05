Võrus tutvustatakse maailma kõige erilisemat ametit

SOS Lasteküla ootab oma uutesse kodudesse elama abielupaare, elukaaslasi või üksikuid perevanemaid, kes tahaksid pakkuda armastavat kodu kuni neljale armsale särasilmale. Kodud pole mingil viisil äratuntavad. See tähendab, et naabridki ei pruugi teada, et nende kõrval elab SOS-pere, kui pere ise sellest teada anda ei soovi. Ollaksegi täiesti tavaline perekond, kus ema ja isa ei ole lihtsalt laste bioloogilised vanemad.