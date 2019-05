Fotod: Missol kihutasid veoautod

Võistluse tegi omapärasemaks asjaolu, et Misso rajast väga suur osa on kaetud asfaldiga, mis tähendab et paljud sõitjad tulevad rajale tavalisest madalamate ja siledamate rehvidega. Misso võistlusrada asub Riia-Pihkva maantee ääres, Pööni kõrtsi kõrval, Missokülä külas.