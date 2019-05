Esmaspäev tuleb vihmane ja jahe

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub edela- ja läänetuul 6-11, rannikul puhanguti 15, enne keskööd Liivi lahel kuni 18 m/s. Hommikuks pöördub tuul lääne pool läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on 5-10 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 8-11, puhanguti 15 m/s. Lainekõrgus on 0,7-1,5 meetrit. Sajab vihma ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on 7-9 kraadi.

Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab kohati hoovihma, pärastlõunal levib vihmasadu Liivi lahe piirkonnast üle Eesti. Puhub lääne- ja edelatuul 5-10, ennelõunal põhjarannikul puhanguti 14 m/s. Õhtuks pöördub tuul lõunakaarde 2-8 m/s. Sooja on 10-16 kraadi.

Peipsi järvel puhub lääne- ja edelatuul 6-11 m/s, õhtul edela- ja lõunatuul 2-7 m/s. Lainekõrgus on 0,6-1,2 meetrit, õhtul 0,3-0,8 meetrit. Ennelõunal sajab hoovihma, pärastlõunal on ilm sajuta, õhtul aga taas vihmane. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on oodata 12-14 kraadi.