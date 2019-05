Kaupmehed lubavad alkoholi hinda langetada esimesel võimalusel

"Tunnustame valitsust selle julge otsuse eest," ütles liidu tegevjuht Nele Peil. "Mitu meie liidu liiget on ütelnud, et alustab alkoholi hinna langetamisega esimesel võimalusel, et Eesti kliendid tagasi koju tuua."

Kuna kaupmehed on soetanud 1–3 kuu laovarud, millelt on tasutud vana ja kõrgem aktsiis, hakkavad hinnad tõenäoliselt langema järk-järgult. See juhtub sõltuvalt sellest, kui kiiresti vanad varud müüdud saavad ja tootjatega sisseostuhindade muudatustes kokku lepitakse. Ka aktsiisitõusude mõju avaldus viiteajaga, kuni soodsama aktsiisiga kaupa jätkus.

Peili sõnul on suurim õlle käibekiirus ja seega on õllele oodata hindade langust kõige kiiremini. Viimasena muutuvad hinnad ilmselt lahjadel veinidel, mida suure veinivalikuga kauplustes on varutud rohkem ja mis kauem riiulil ostjat ootavad.

Peili sõnul on kaheldav, et piirikaubanduse lõpetamine tõstaks oluliselt eestimaalaste alkoholitarvitamist.

"Piirikaubandus paari aastaga tarbimisnumbreid eriti ei tõstnud, nagu selgus esmaspäeval tutvustatud Konjunktuuriinstituudi koostatud Alkoholi Aastaraamatust. Hind on ainult üks paljudest võimalustest inimeste alkoholitarvitamise harjumuste muutmiseks ja tervise hoidmiseks ning riik ja turuosalised on panustamas aega ja ressurssi teistessegi meetmetesse," lisas Peil.