Ühest kinnisvaraportaalist selgub, et Valga südalinnas ootab uut omanikku 1780. aastal valminud katoliku kabel, mis on teadaolevalt Valga vanim ehitis. Hoone eest küsitakse 43 000 eurot, kuid selle eest on võimalik tasuda ka järelmaksuga. Kuumakse algaks sel juhul 150 eurost.