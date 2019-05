Politsei otsib Võrumaal hooldekodust lahkunud naist

Võru piirkonnapolitseiniku Mirjam Uibo sõnul märkasid hooldekodu töötajad täna hommikul, et Tiia tuba on tühi ning naine on kadunud.

"Haiglapersonal kahtlustab, et Tiia lahkus hooldekodust juba eile õhtul või ööhakul ning on teadmata, kuhu ta minna võis," rääkis Uibo. Politseinik lisas, et seni kogutud info annab aluse arvata, et hooldekodust lahkunud naine võib püüda jõuda Jõgevamaale Torma või Viruvere kanti, kus elavad tema lähedased.

"Oleme Tiia lähedatega suhelnud ning neile selle teadmise ka edasi andnud, paraku ei ole aga seni naist seal kandis veel kohatud," lisas piirkonnapolitseinik.

Info Tiia kadumisest ja võimalikest liikumissuundadest on edastatud kõikidele patrullidele. Lisaks on hooldekodu töötajad ja politsei viimaste tundide jooksul läbi otsinud hooldekodu ümbruse ning üle vaadanud kõik võimalikud liikumissuunad, kuhu Tiia ekselda võinuks. Seni pole teda paraku kuskil nähtud, otsingud jätkuvad.

Teada on, et Tiia võttis enesega kaasa küll mobiiltelefoni, ent on selle välja lülitanud. Haiglapersonali sõnul hoiab Tiia veidi küüru ning võib soovitud sihtkohta jõudmiseks end hääletada mööduvate sõidukite peale.

Umbes 160 cm pikk Tiia on keskmise kehaehituse ja pikkade juustega, mida ta hoiab patsis. Hooldekodust lahkudes oli tal seljas hele jope.