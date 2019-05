Läbi Antsla marsivad muinasjutulised tegelased

«Kuna nii Edgar Valteri elukoht kui tema idee järgi rajatud Pokumaa asuvad Antsla vahetus läheduses, on meie rongkäik otsekui armastatud vanameistri kohalik sünnipäevapidu,» ütles meistrite päeva peakorraldaja Evelyn Tõniste. «Tema loodud tegelastega on üles kasvanud mitu põlvkonda ja just sellepärast ootame ka kostümeeritud täiskasvanuid.»

Rongkäik stardib keskpäeval, ettevalmistusteks tuleb kohal olla tund varem. Eraldi alal saab teha lihtsamaid näomaalinguid, meisterdada maski ning teha kiire soengu. Oma lemmikkostüüm – on see siis Valteriga seotud tegelaskuju või mitte – tuleb ise kaasa võtta.

Korraldusmeeskond ühineb ka üle-eestilise aktsiooniga «Teeme lapsele pai», mille on ellu kutsunud väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaania «Aga mina». Kell 11.11 peatub kogu muu sagin, et anda edasi oluline sõnum: me märkame ja hoolime üksteisest. Kõik me vajame tunnustust, lohutust ja julgustust.