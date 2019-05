Fotod: Valkas lahvatas leekidesse ärihoone

Sündmuskohale 23.30 paiku jõudnud fotograafi sõnul oli kohal kümmekond päästeautot ning käis aktiivne leekide summutamine. Päästetöödesse on kaasatud ka tõstukiga redelauto. Hoone katus on osaliselt sissevarisenud ning maja keskosa akendest on lahtist tuld näha. Kuna põleng asub tiheasustusega paigas, siis toimuvat on kogunenud vaatama sajad inimesed.