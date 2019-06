Peaminister innustas ettevõtlikke noori

Ratase sõnul on ettevõtlikkus edu alus. «Õpilasfirmasid iseloomustavad eelkõige lennukad ideed, iseseisvus ning valmisolek panustada oluliselt rohkem kui neilt oodatakse. Noorte soov omandada uusi teadmisi, oma ideid ellu viia ning pakkuda tööd ja tegevust nii endale kui teistele on hindamatu väärtusega. Nende ettevõtlikkus on eeskuju ja innustus ka teistele, mida näitab pidevalt kasvav konkursil osalejate arv. Tänavu oli osalejaid kokku juba üle 400,» kinnitas Ratas.

Peaministri sõnul on konkursist osavõtjate tase kõrge. «Meie õpilased on alati loovusega silma paistnud, kuid aasta-aastalt viimistletumaks muutuvad äriideed ja ambitsioonikamad sihid on selge märk meie ettevõtlusõppe kõrgest tasemest. Meie õpilasfirmade arvukad esikohad rahvusvahelistelt võistluselt kinnitavad, et Eesti noorte teotahe ja mõttelend on Euroopas ja maailmas tipptasemel.»