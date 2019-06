Suvel nihkub tähelepanu Kagu-Eestile

Riigihalduse minister Jaak Aab kohtus riigikogus Kagu-Eesti toetusrühma ja piirkonna arenduskeskuste juhtidega. Minister tutvustas Kagu-Eesti programmi toetusmeetmeid ning kolme maakonna arenduskeskuste juhid esitasid oma ettepanekud piirkonna arenguvajaduste kohta.

«Kagu-Eesti maakonnad seisavad silmitsi mitme tõsise väljakutsega ja piirkonna arengueesmärkide saavutamiseks on võtmetähtsusega ettevõtluse ja tööhõive soodustamine ning samuti piirkonna maine parandamine,» ütles minister Aab. «Usun, et Kagu-Eesti programmi rakendamine annab panuse piirkonna majandustegevuse soodustamiseks ja maine tugevdamiseks.

Programmi kolm peamist toetussuunda on toetada kohaliku ettevõtluse arengut, piirkonna spetsialistide eluaseme korrastamist koostöös omavalitsustega ja piirkonna mainekujundust. Programmi eelarve on aastateks 2019-2022 on 3,2 miljonit eurot.

«Sel aastal on Kagu-Eesti erilises fookuses. Augustis toimuvad seal riigiametnike välitööd ja septembris plaanib pikema aja jooksul Kagu-Eestis töötada president Kersti Kaljulaid. See on positiivne sõnum nii kohalikele inimestele kui ka ettevõtjatele, et nende tegemised, rõõmud ja mured lähevad korda,» lisas minister.

Riigikogu Kagu-Eesti toetusrühma esimehe Anneli Oti sõnul on Kagu-Eesti elukeskkond ainulaadne, kuid kahjuks pikalt poliitiliselt alahinnatud ja -rahastatud. «Ei ole saladus, et Kagu-Eesti on pikalt olnud poliitiliste prioriteetide järjekorras viimaste hulgas. Paljud meie kodukandi inimesed on pidanud otsima tööd Eestist väljaspool, sest olemasolevad töökohad ei suuda tagada piisavaid sissetulekuid elementaarseteks kuludeks. Mure on ka ühenduste ja kohalike teedega, mis nõuavad juba pikki aastaid suuremaid investeeringuid. Pidev teenuste kaugenemine tekitab inimestes ebakindlust ja sunnivad inimesi oma kodust lahkuma. Eesti riik peab Kagu-Eestist rohkem hoolima. Viimastel aastatel on olukord küll veidi paranenud, kuid pean väga tähtsaks, et ka värske minister arendaks piirkonna võimalusi.»