Küsitlus: mida plaanite suvel teha?

«Olen lapsega kodus. Muidu käin koolis, koolist tuleb nüüd puhkus. Käime perega tavaliselt igal aastal ühe järve ääres grillimas ja jääme ööseks. See jääb Tartu poole, vaikne koht. Rohkem väga plaane ei ole. Aias on palju nokitsemist. Reisileminekut plaanis ei ole, oleme kodused inimesed.»

«Mis plaane pensionär saab pidada? Praegu hoiad hinge kinni, nii kuum, süda streigib. Olen kodune ja kae, et külma keldrisse saab. Maal on korter, aiamaad seal ei ole. Ei jõuagi teha enam, aastaid on palju turjal.»