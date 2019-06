Valga gümnaasiumi vilistlaskogu esimese stipendiumi saab Virgo Park

Virgo Park on kõik kolm õppeaastat õppinud ainult hinnetele „väga hea“ ja „hea“ ning on kooli esindanud nii messidel, teistes koolides, ajurünnakutel, olümpiaadidel ja konkurssidel. Õpilane kuulub koolis organiseeritud erinevate projektide meeskondadesse. Ta on viinud läbi töötubasid ja õppetunde oma koolis teistele õpilastele. Töötubasid on viinud läbi ka teistes koolides ja eestisisestel haridusüritustel, konverentsidel nii eesti kui inglise keeles.