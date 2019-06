Politsei käivitas Võrumaal kadunud mehe leidmiseks otsingud

Kagu jaoskonna välijuht Arvo Turba selgitas, et eilsest õhtust saadik on politseinikud kogunud infot, mis aitaks mehe võimalikku teekonda ja asukohta tuvastada.

"Paralleelselt info kogumisega on piirkonda jäävad alad öö jooksul paluski juba kontrollitud. Mehe liikumissuuna kindlaks tegemiseks kaasati otsingutele ka teenistuskoer ning mõne tunni jooksul saabub piirkonda linnulennult üle vaatama ka kopterimeeskond. Lisaks vaatasid päästeametnikud öö jooksul termokaamera abil üle ka piirkonda jäävad veesilmad," kirjeldas välijuht.

Samuti kontrollisid politseinikud koos piirivalvurite ja abipolitseinikega tema sõnul üle kõigi külla jäävate kortermajade trepikojad ja keldrid, tühjana seisvad hooned ja järveümbruse, kuid meest pole senini õnnestunud leida. "Töö info kogumisel jätkub, et selgitada välja täiendavaid alasid ja aadresse, mida kontrollida."

Hooldekodu töötajate sõnul on Jüri kiire kõndija, mistõttu pole välistatud, et ta võib olla kodukülast ka kaugemale lahkunud. Seetõttu on oodatud iga tähelepanek ja vihje ka väljaspool Meegomäe küla.