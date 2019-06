Terviseamet uurib Võrumaal salvkaevude joogivee kvaliteeti

Terviseametil on kavas joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides. Uuringu eesmärk on saada ülevaade vee kvaliteedist eraveevärkides, mille kohta puuduvad andmed. Sel aastal on soov ülevaade saada Võrumaa kaevusest.