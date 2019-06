Sellel aastal on olukord muutunud. Peaminister justkui vastab mingitele vaid talle teadaolevatele küsimustele: mitte nendele, mida esitavad teised – sealhulgas ajakirjanikud. Eriti hulluks läks asi pärast valimisi. Koguni nii hulluks, et olen oma intelligentsetelt sõpradelt küsinud, kas asi on minus. Selgunud on, et sama mure on siiski ka teistel.