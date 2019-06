Ehituse erialadel koolitatakse liiga palju viimistlejaid

OSKA analüütiku Mare Uiboupini sõnul on viimastel aastatel suurenenud viimistlejaks õppijate arv, neid koolitatakse rohkem, kui neile tulevikus töökohti pakkuda on. „Samas on konstruktsioonide ehituse õppurite arv kahanenud, mis süvendab veelgi erialase väljaõppega töötajate puudust. Veevärgi ja hoone tehnosüsteemide lukksepaks õppijaid on viimasel aastal juurde tulnud, kuid hoonete üha keerukamaks muutuvate tehnosüsteemide haldamiseks oleks neid vaja rohkem“, selgitas Uiboupin.