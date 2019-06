Eesti laste leiutis võimaldab mõõta organismi rõõmutaset

Rõõmumeeter osutus nii vanemate kui ka laste lemmikleiutiseks kuue finalisti ja rohkem kui 140 Suur Leiutamisvõistlus 2019 laekunud töö seast. Laste leiutatud rõõmu mõõtmise protsess on lustakas ja mänguline ning loob juba iseenesest mitu rõõmuhetke. Oma leiutise mõtet kommenteerib Eleonora: „Kui organismis on rõõmutase ohtlikult madalal, on ta väga vastuvõtlik viirustele ja jonnile. Selleks, et asi kontrolli all oleks, tuleb rõõmu taset kontrollida vähemalt kord aastas.” Leiutise autorite videoga saab tutvuda siin.