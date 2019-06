Põlva valla vanimasse vallamajja tuleb pillimuuseum

Põlva külje all Mammastes asuv vallamaja ehitati 1888. aastal. Viimastel aastatel hõivas hoone tasuta Põlva jahiselts. 2015. aastal kolis selts majast välja ja siis hakkaski vallavalitsus tühjalt seisvale ehitisele uut kasutusotstarvet otsima.

Põlva vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Annely Eesmaa rääkis, et eelmisel aastal tekkis vallal võimalus taotleda raha Eesti-Vene programmist koostöös Venemaa Strugi Krasnenski rajooniga. Raha taotleti maja kujundamiseks loomekeskuseks, kus leiaks koha lõõtsamuuseum koos väikese töökojaga ja väikeettevõtjatele mõeldud inkubaatorituba. Ometi juhtus nii, et see projekt rahastust ei saanud.