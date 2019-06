Põlevad rehvid süütasid heina

25. juunil kell 15.22 teatati häirekeskusesse, et Valga linnas Aia tänaval on maja korterist kuulda suitsanduri piiksumist ja näha, et pliidi peal põleb midagi. Päästjate saabumisel selgus, et pliidil kõrbes sinna unustatud toit. Tuleoht kõrvaldati ja ruumid tuulutati. Päästeamet tuletab meelde, et valmivat toitu ei tohi jätta järelevalveta, minnes ise magama või kodust ära. Pikemat valmimisaega nõudvate toitude valmistamisel on hea kasutada köögikella, mis köögis toimuvat meelde tuletab.