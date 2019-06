Laenamine on tänavu muutunud veidi kallimaks

Ettevõtetele antud pangalaenude ja liisingute jääk on viimastel kuudel veidi jõudsamalt suurenenud, ja mais kiirenes aastakasv tänu sellele 6,1%ni. Kui aasta esimesel poolel mõjutasid laenuportfelli kasvu üksikud suured energeetikasektori tehingud, siis möödunud kuul suurendasid oma laenukohustusi peamiselt põllumajandus- ja kinnisvarasektori ettevõtted. Seevastu tööstusettevõtete laenude ja liisingute jääk on kesiste investeeringute tõttu eelmise aasta lõpuga võrreldes veidi vähenenud.

Eluasemelaenude jääk kasvas mais aasta võrdluses 7%, mis jäi aprilli kasvule pisut alla. Uusi eluasemelaenulepinguid on sel kevadel sõlmitud enam-vähem sama palju kui aasta tagasi, seega on laenumahu suurenemise taga eelkõige keskmise laenusumma kasv. Eluasemelaenudest märksa tempokamalt kasvab autoliising, mille portfelli aastakasv ulatus mais 19%ni. Muud tarbimise rahastamiseks antud laenud kasvasid aeglasemalt, 5,7%. Autoliisingu ja muude laenude kasvutempot hoogustas eelmisel kahel kuul osaliselt see, et aruandluskohustuslaste hulka lisandusid aprillis üks pank ja üks liisinguettevõte. Ehkki majanduskasvu aeglustudes peaks ka majapidamiste laenukasvu hoog mõnevõrra pidurduma, hoiavad laenunõudlust tõenäoliselt edaspidigi üleval tugev tööturg, kiire palgakasv ja madalad intressimäärad.