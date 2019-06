Pühajärve rollerirajal eksles kilpkonn

Punakõrv-ilukilpkonna alglevila hõlmab Põhja-Ameerika idaosa ranniku, kuid nüüdseks on ta levinud soojades vöötmetes üle maailma. Loodusesse satub ta tavaliselt lemmikloomapidajate käest plehku pistes, mistõttu on see liik arvatud Euroopas invasiivsete võõrliikide hulka, märgib postitus. Väga kohanemisvõimelisena on ta ka Eestis talvitunud.