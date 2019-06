KÜSITLUS: nädal aega tagasi algas suvi. Milliseid suvemõnusid olete jõudnud juba nautida?

«Ujumas oleme saanud käia, päikest oleme ka saanud – sooja on juba mõnusalt olnud. Praegune väike vihm kulus täitsa marjaks ära, nii ei pea iga päev aiamaad kastma. Päike hakkab ise külge, sellega ei ole probleemi.»

«Olen nautinud ujumist ja heinategu, päikest on seni jätkunud. Olen käinud ujumas nii saunaskäigu ajal kui ka niisama ennast vette kastmas. Suvel on nii palju tööd, tuleb ka loomadega tegeleda. Rogosis plaanime minna mõisapäevadele.»

«Olen saanud ujuda ja maasikaid süüa, suvel on need kõige tähtsamad asjad. Soovitaks teistelegi suvel ennast karastada ja marju süüa, koguda talvevarusid. Sooja ja päikest on olnud. Surnuaiad olid ka jaanipäeva ajal väga ilusad, küünlad põlesid – rahvas ikkagi austab vanu traditsioone.»