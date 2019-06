Esmaspäeval tuleb kuni 26 kraadi sooja

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati tekib udu. Tuul pöördub lõunakaarest edelasse ja läände ning tugevneb 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 14-19 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 5-8, puhanguti 11 m/s. Laine kõrgus on 0,5-0,8 meetrit. Ilm on olulise sajuta. Paiguti tekib udu, muidu on nähtavus hea. Sooja on 18-20 kraadi.