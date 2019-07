Otepäälased osalesid Pihkvas hansapäevadel

„Meid võeti väga hästi vastu ning huvi Otepää ja Eesti vastu laiemalt oli suur,“ sõnas Otepää vallavanem Kaido Tamberg. „Pihkva on teinud tublit tööd – nii suure rahvusvahelise ürituse korraldamine on suur vastutus ning oli näha, et seda oli väga tõsiselt võetud.“