Paljud kassiomanikud ei täida loomakaitseseadust

Eelmisel nädalal ilmus uudis, mille kohaselt tapavad kodukassid Eestis ligi 11 miljonit lindu aastas. Teema sai suurt vastukaja sotsiaalmeedias, kus heideti ette kasside ebaõiglast süüdistamist ja leiti, et lindude tapmise näol on tegu loodusliku valikuga. „Kindlasti ei saa kodukasside poolt lindude tapmist nimetada looduslikuks valikuks. Tegu on siiski koduloomadega, mitte metsloomadega. Samuti ei tee kassid seda reeglina toidu, vaid lõbu pärast. Kodukassi on kohustatud toitma tema omanik. Kui kodukass peabki toitu mujalt hankima, siis tähendab, et loomaomanik ei täida oma kohustusi,” kommenteeris Eesti Loomakaitse Seltsi otseseabistamise juht Margit Midro.