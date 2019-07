Eesti maavõistlustel jalgpallis lähevad vastamisi Valgamaa ja Hiiumaa

Kodumeeskond Valgamaa on hetkel tabelis 13 punktiga kolmandal kohal, päev varem mängivast Tallinnast jäädakse seitsme vooru järel maha kõigest kahe punktiga. Kuid tabel on ääretult tihe, sest kaheksandal real olev Viljandimaa jääb Valgamaast maha kõigest ühe punktiga. Külalised Hiiumaalt on kogunud seitsme mänguga nelja kaotuse kõrvale kaks võitu ja ühe viigi ning seitse punkti annavad neile seitsmenda vooru järel 12. koha.