Postitee kaotab riikliku kaitse

Postiteel on ajaloolis-kultuuriline väärtus. Selle kaitseks on maanteeamet ja huvigrupid allkirjastanud ühiste kavatsuste protokolli, mille eesmärgiks on ühiselt kaitsta, säilitada, arendada ja tutvustada Postiteed ning sellega kaasnevat kõrge esteetilise väärtusega kultuurmaastikku, aidata kaasa säästva puhkemajanduse ja elukeskkonna arengule ja tasakaalustatud keskkonnakasutusele.